Zwei brennende Autos in Berlin-Mariendorf

Zwei Autos sind am frühen Donnerstagmorgen in Berlin-Mariendorf durch einen Brand stark beschädigt worden. Die Feuerwehr vermutete Brandstiftung. Verletzt wurde durch das Feuer in der Tauernallee niemand.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. Dezember 2016 06:50 Uhr

Quelle: dpa

