Eisbären zu harmlos für den Sieg

Schwenningen (dpa/bb) – Nach Gründen für die 1:2-Niederlage der Eisbären Berlin in Schwenningen musste Verteidiger Kai Wissmann nicht lange suchen: «Ich denke, wir haben uns nicht genügend hochprozentige Chancen herausgespielt», sagte der 20-Jährige im Interview bei «telekomeishockey.de».

«Viele Schüsse von außen» hätten die Berliner zwar abgegeben, «aber eben nicht genug aus dem Slot». So sah es auch Trainer Uwe Krupp. Mit der Abwehrarbeit seines Teams war er zufrieden, mit der Angriffsleistung weniger. «Es war sehr schwer für unsere Stürmer, sich offensive Chancen zu erspielen. Da ist uns nicht viel gelungen», sagte er. Aus der Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor resultierte letztlich die dritte Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in Serie.

Schon am Freitag bekommen die Eisbären die Möglichkeit, ihre kleine Misserfolgsserie zu beenden: Dann empfangen sie den Tabellendritten Grizzlys Wolfsburg in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr). Mit dem Toreschießen dürfte es allerdings nicht leichter werden, haben die Niedersachsen in der laufenden Saison doch die drittwenigsten Gegentreffer aller DEL-Teams kassiert. Die Berliner hoffen immerhin auf eine Stärkung ihrer durch die Ausfälle von Frank Hördler und Jonas Müller dezimierten Abwehr: Der erst am Mittwoch verpflichtete Verteidiger Alex Roach soll gegen Wolfsburg sein Debüt geben.