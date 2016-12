Spandauer Wasserballer verlieren in Champions League

Nach zwei Auswärtspartien mit Sieg und Niederlage haben die Wasserfreunde Spandau 04 ihr erstes Heimspiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Gegen OSC Budapest unterlag der deutsche Wasserball-Rekordmeister am Mittwochabend in der Schwimmhalle Schöneberg 6:10 (0:3,2:2,2:2, 2:3). Die Ungarn ließen vor 300 Zuschauern in der Defensive wenig zu und nutzten ihre Chancen konsequent. Spandauer Torschützen waren Nikola Dedovic, Spencer Hamby, Mateo Cuk, Marin Restovic und Mehdi Mazouki mit zwei Strafwürfen. Für Budapest traf Serbiens Olympiasieger Slobodan Niki drei Mal.

Mit der Niederlage hat sich für Spandau die Ausgangsposition für einen Einzug ins Final Six verschlechtert. Drei Teams aus der Sechser-Vorrundengruppe ziehen in die Endrunde ein, für die Szolnok (Ungarn) als Gastgeber bereits feststeht. Die Partie begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags auf dem Breitscheidplatz.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. Dezember 2016 21:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen