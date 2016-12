dpa

Woidke erschüttert über Tod zweier Brandenburger

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat tief erschüttert auf den Tod zweier Menschen aus Brandenburg bei dem Anschlag in Berlin reagiert. «Es ist furchtbar, zwei Landeskinder bei einem Terroranschlag verloren zu haben. Meine große Anteilnahme gilt ihren Angehörigen. Mit den Gedanken bin ich bei ihnen», sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam.

Zugleich wünschte er dem Verletzten aus Brandenburg rasche Genesung. «Mein Beileid gilt aber auch den Menschen in Deutschland und Polen und anderer Nationen, die bei dem heimtückischen Angriff ihnen nahestehende Personen verloren haben», erklärte Woidke.

Laut Innenministerium waren bei dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz ein 32 Jahre alter Mann aus Brandenburg an der Havel und eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Dahme-Spreewald getötet worden. Ein 37 Jahre alter Potsdamer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Insgesamt wurden am Montag zwölf Menschen getötet, rund 50 wurden verletzt.

