dpa

Füchse Berlin verlängern Vertrag mit Elisson

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den Vertrag mit Bjarki Elisson um zwei weitere Jahre verlängert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wäre der Kontrakt des Isländers am Ende der Saison ausgelaufen. Das neue Arbeitspapier ist nun bis 2019 datiert. «Bjarki passt in die Ausrichtung unseres Klubs für die kommenden Jahre. Er soll integraler Bestandteil für die Erfolge der Füchse Berlin werden», sagte Manager Bob Hanning.

Elisson blickt der weiteren Zusammenarbeit optimistisch entgegen. «Ich konnte mich hier gut entwickeln und bin mir sicher, dass ich noch besser werden kann», sagte der Linksaußen: «für meine privaten und sportlichen Ziele gibt es aktuell keinen besseren Verein für mich, als die Füchse Berlin.»

Die Füchse haben seit der vergangenen Woche den Bosnier Velimir Petkovic als neuen Trainer. Der 60-Jährige hatte den Isländer Erlingur Richardsson abgelöst.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. Dezember 2016 19:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen