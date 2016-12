dpa

Zwei Brandenburger unter Berliner Todesopfern

Bei dem Anschlag an der Berliner Gedächtniskirche sind auch zwei Menschen aus dem Land Brandenburg ums Leben gekommen. Zudem wurde ein Potsdamer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Potsdam (dpa/bb) - Bei dem Anschlag in Berlin sind am Montagabend auch zwei Menschen aus dem Land Brandenburg ums Leben gekommen. Es handele sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Brandenburg an der Havel und um eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Dahme-Spreewald, teilte das Innenministerium in Potsdam am Mittwoch mit. Zuvor war schon bekanntgeworden, dass ein 37 Jahre alter Potsdamer bei dem Anschlag verletzt worden war. Er war am Mittwoch noch in einer Berliner Klinik. Erste vorläufige Angaben vom Vormittag, wonach keines der Todesopfer aus dem Bundesland stammt, bewahrheiteten sich damit nicht.

«Unsere schlimmsten Befürchtungen sind mit dem Anschlag in Berlin wahr geworden und die unmittelbaren Folgen des Terrors gehen auch an unserem Bundesland nicht vorbei. Ich bin darüber sehr betroffen», erklärte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Es könne derzeit auch noch nicht sicher ausgeschlossen werden, dass sich unter den Toten und Verletzten noch weitere Personen aus Brandenburg befinden könnten. Bei dem Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin waren zwölf Menschen getötet und rund 50 Menschen verletzt worden.

Zu den Motiven des Anschlags meinte Schröter: «Es kann mittlerweile als sicher gelten, dass der Anschlag in Berlin islamistisch motiviert war. Dafür sprachen schon gestern das ausgewählte Ziel und die Art der Tatbegehung.» Die Selbstbezichtigung des IS sei zudem mit großer Wahrscheinlichkeit als authentisch zu bewerten. «Für die Sicherheit der Menschen in Deutschland stellt der Islamismus derzeit die größte Bedrohung dar», sagte Schröter weiter.

Im Land herrscht weiterhin höchste Wachsamkeit. «Die Polizei wird weiterhin verstärkt Präsenz zeigen, Weihnachtsmärkte werden gesondert gesichert, die Polizeipräsenz am Flughafen Schönefeld wurde erhöht und die laufenden Fahndungsmaßnahmen werden von uns in jeder Hinsicht unterstützt», sagte Schröter.

Vom Veranstalter des Cottbuser Weihnachtsmarktes Coex hieß es, die großen Transporter von Händlern an einigen Eingängen des Marktes sollten verhindern, dass größere Fahrzeuge daran vorbeikommen und ungehindert auf den Markt fahren könnten. Zugleich sei die Zahl der Sicherheitskräfte erhöht worden. Der Weihnachtsmarkt in Cottbus dauert noch bis zum 23. Dezember. In Potsdam achtete das Ordnungsamt nach Angaben der Stadt vom Mittwoch besonders scharf darauf, dass Rettungswege für den Fall der Fälle nicht zugeparkt sind.

In Frankfurt (Oder) sollte der Weihnachtsmarkt am Mittwochabend planmäßig enden. Aus Respekt vor den Opfern des Terroranschlags wurde ein Feuerwerk von der Stadt abgesagt, wie eine Sprecherin berichtete. Auf dem Markt sei es seit der Eröffnung am 25. November zu keinen Zwischenfällen gekommen.

An vielen Orten im Land wird weiter der Opfer des Anschlags gedacht. So begann etwa die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in Cottbus mit einer Schweigeminute. In Neuruppin wurde für diesen Freitag eine Menschenkette geplant, wie Bürgermeister Jens-Peter Golde (SPD) erklärte.

