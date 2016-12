Zu wenig Busse? Streit zwischen Landrat und KZ-Gedenkstätte

Seit Jahren fordert die Leitung der Gedenkstätte KZ Sachsenhausen eine bessere Busverbindung zum Bahnhof Oranienburg, damit die Besucher nicht zu Fuß laufen müssen. Doch der Landkreis sieht weiter keinen Bedarf.

Oranienburg (dpa/bb) - Im Streit um eine bessere Busanbindung der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen fühlt sich der Leiter Günter Morsch vom Landkreis Oberhavel und von der Verkehrsgesellschaft brüskiert. «In einem Gespräch, bei dem es um eine Lösung für unsere vielen tausend Besucher gehen sollte, wurde uns erklärt, dass man zunächst einmal den Bedarf ermitteln wolle», sagte Morsch am Mittwoch. «Dabei kann man jeden Tag sehen, dass große Besuchergruppen zu Fuß vom Bahnhof zur Gedenkstätte marschieren müssen, weil der Bus 804 an Werktagen nur einmal stündlich und an den Wochenenden sogar nur alle zwei Stunden fährt.» Morsch fordert eine Erhöhung des Takts für die Linie.