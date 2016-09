dpa

Letzte Volksbühnen-Saison unter Castorf gestartet

Der Schweizer Christoph Marthaler hat den Abschiedsreigen an der Berliner Volksbühne eröffnet. Mit der Uraufführung von Marthalers neuem Stück «Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter» startete das Theater am Mittwoch in die letzte Spielzeit unter Intendant Frank Castorf. Nach einem Vierteljahrhundert wird Castorf die Volksbühne im nächsten Sommer verlassen und seinem umstrittenen Nachfolger, dem Museum-Experten Chris Dercon, Platz machen.

In Marthalers anspielungsreichem, ausgerechnet in einem kahlen Museum spielenden Stück geht es unter anderem um die Frage, wo man seinen Platz im Leben finden kann. Schauspieler wie Olivia Grigolli, Irm Hermann, Ueli Jäggi, Jürg Kienberger und Sophie Rois standen auf der Bühne - und wurden ebenso wie Marthaler am Ende vom Publikum bejubelt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 22. September 2016 06:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen