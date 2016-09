Kind mit Hand in Packstation eingeklemmt

Ein sechsjähriger Junge hat sich mit seiner Hand in einer Packstation eingeklemmt - und musste von Polizei und Feuerwehr befreit werden. «Das Kind hat sich nicht groß verletzt. Der Schreck war wohl schlimmer als alles andere», sagte eine Polizeisprecherin. Der Junge hatte am Mittwoch in der Nähe der Schwimmhalle Holzmarktstraße an der Packstation gespielt und blieb mit der Hand im Quittungsausgabeschacht stecken. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert und konnten schnell helfen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 20:10 Uhr

Quelle: dpa

