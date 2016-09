dpa

Union Berlin gewinnt bei Würzburger Kickers

Der 1. FC Union Berlin hat die kurze Siegesserie von Überraschungsteam Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Die Hauptstädter setzten sich am Mittwoch mit 1:0 (0:0) durch und zogen damit in der Tabelle am Aufsteiger vorbei auf Platz drei. Toptorjäger Collin Quaner sorgte mit seinem sechsten Saisontor (84. Minute) für den glücklichen Sieg der Unioner, die seit dem zweiten Spieltag ungeschlagen sind. Auch Würzburg hatte letztmals zum Saisonauftakt verloren, unterlag nach drei überraschenden Erfolgen in Heidenheim (2:1), gegen Bochum (2:0) und in Fürth (3:0) nun aber vor allem wegen der schwachen Chancenverwertung.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 19:50 Uhr

Quelle: dpa

