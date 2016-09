Zeitung: Schriftliches Geständnis von Piraten-Politiker

Zwei Tote in einer Wohnung. Der Pirat Claus-Brunner soll einen jüngeren Mann getötet und später sich selbst das Leben genommen haben. Jetzt soll es einen Brief mit einem Geständnis geben.

Berlin (dpa) - Der Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner hat einem Zeitungsbericht zufolge vor seinem Suizid die Tötung eines 29-jährigen Mannes gestanden. Wie die «Welt» (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, machte er das Geständnis in einem Brief an einen Fraktionskollegen. Der Fall werde demnächst eingestellt, hieß es.