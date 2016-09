Autofahrer mit Messer angegriffen und verletzt

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in Potsdam von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann am Dienstag in seinen abgestellten Wagen einsteigen wollen, als der Unbekannte mit dem Messer auf ihn zukam und die Herausgabe von Bargeld verlangte. Der 36-Jährige wehrte sich, bis der Täter die Flucht ergriff. Dabei zog er sich Schnittverletzungen zu. Die Polizei sucht jetzt nach einem etwa 35 Jahre alten Mann mit gegelten Haaren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 14:40 Uhr

Quelle: dpa

