57 000 Bio-Brotboxen für gesundes Frühstück

Rund 57 000 Bio-Brotboxen mit Vollkornbrot, Streichkäseecken, Bananen und Fruchtschnitten werden in diesem Jahr an ABC-Schützen in Berlin und Brandenburg verteilt. Das seien so viele wie noch nie, teilten die Organisatoren in Berlin am Mittwoch mit.

Am Sonntag werden die gelben Boxen von rund 500 ehrenamtlichen Helfern gefüllt und am Montag und Dienstag den Erstklässlern an mehr als tausend Grundschulen für ein gemeinsames Klassenfrühstück übergeben. Die Aktion werde von mehr als 40 Unternehmen zumeist aus der Region unterstützt, hieß es.

Mit der Aktion sollten Eltern, Kinder und Lehrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein gesundes Frühstück wichtig für gutes Lernen sei, hieß es. Jeder Box werde ein Flyer beigelegt, der das Projekt vorstelle. Erstmals begleiten in einigen Klassen «Bio-Botschafter» das Frühstück. Sie sollen den Kindern zu Gesundheitsfragen Rede und Antwort stehen.

Die ersten Bio-Brotboxen wurden 2002 in Berlin verteilt, 2006 kam Brandenburg dazu.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 14:40 Uhr

Quelle: dpa

