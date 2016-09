Straupitzer Mühle bekommt Windflügel zurück

Die Straupitzer Windmühle im Spreewald bekommt ihre Windflügel zurück. Wegen eines Risses waren sie seit Februar nicht mehr in Betrieb und wurden in den vergangenen Monaten repariert und generalüberholt, wie der Mühlenverein am Mittwoch mitteilte. Nun sind die vier Flügel wieder zurückgekehrt. Die Straupitzer Mühle ist ein technisches Denkmal und wurde 1850 errichtet. Noch heute wird auf dem Gelände mit insgesamt drei Mühlen zum Teil produziert - darunter Leinöl.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 14:10 Uhr

Quelle: dpa

