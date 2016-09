Weitere Ermittlungen nach Suizid von Pirat Claus-Brunner

Zu dem Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner, der sich nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt selbst das Leben nahm, wird weiter ermittelt. Berichte, wonach er sein Opfer mit einer Sackkarre durch Berlin gefahren haben soll, bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch zunächst nicht. Sprecher Martin Steltner sagte aber: «Die Leiche muss transportiert worden sein - wie auch immer.»

Es stehe fest, dass der 29-jährige Mann in einer Wohnung im Wedding durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper getötet und dann in Claus-Brunners Wohnung im Stadtteil Lichterfelde gebracht wurde. Der 44-Jährige habe sich dann einige Tage später selbst getötet. Die beiden Leichen waren am Montag in Brunners Mietwohnung entdeckt worden. Sie lagen laut Steltner in verschiedenen Zimmern.