Laster kippt über Mittelleitplanke: Fahrer schwer verletzt

Auf dem Berliner Ring ist bei Altlandsberg (Märkisch-Oderland) ein Lastwagen über die Mittelleitplanke gekippt. Der 55 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Mann prallte den Angaben zufolge mit seinem Laster aus ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke und kippte dann darüber. Der Laster kam auf der Seite zum Liegen.

Ersthelfer zogen den 55-Jährigen aus der Fahrerkanzel, später wurde er per Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen. Anschließend rückten Berliner Feuerwehrleute an und richteten das Wrack wieder auf. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 85 000 Euro an. Die A10 war vorübergehend voll gesperrt.