14-Jährige mit Fahrrad auf dem Weg nach Polen gesucht

Die Polizei sucht eine 14-Jährige aus dem niedersächsischen Boitze, die sich mit dem Fahrrad vermutlich auf den Weg nach Polen gemacht hat. Die Fahndung nach der aus dem Nachbarland stammenden Schülerin sei auch auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ausgeweitet worden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg am Mittwoch. Das am Montag verschwundene Mädchen sei von Zeugen noch im gut 30 Kilometer östlich gelegenen Dannenberg gesehen worden. Dort habe die 14-Jährige die Nacht auf Dienstag verbracht. Dann soll sie mit dem Rad weiter Richtung Polen gefahren sein. Die Jugendliche lebte erst seit einigen Monaten in Boitze und spricht nur gebrochen Deutsch. Bei der Suche waren am Dienstag auch Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen