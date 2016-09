dpa

Räuber-Trio überfällt Supermarkt in Charlottenburg

Drei bewaffnete Räuber haben in der Nacht zum Mittwoch einen Supermarkt in Berlin-Charlottenburg überfallen. «Die Täter stürmten in den Laden und bedrohten die Angestellten mit einem Messer und einer Pistole», sagte ein Polizeisprecher. Anschließend rannten sie mit ihrer Beute auf die Otto-Suhr-Allee und tauchten in der Dunkelheit unter. Die vier Angestellten blieben unverletzt.

