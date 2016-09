Mopedfahrer nach Unfall in Weißensee in Klinik

Ein 19-jähriger Mopedfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Berlin-Weißensee schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den Mann in der Roelckestraße übersehen und mit ihrem Wagen gerammt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 19-Jährige stürzte und kam mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 07:50 Uhr

Quelle: dpa

