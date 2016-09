Lkw-Fahrer bei Unfall auf A10 verletzt

Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 10 am Stadtrand von Berlin leicht verletzt worden. Der Lkw war in der Nacht zum Mittwoch von der Spur abgekommen und über die Mittelleitplanke gekippt. «Die Bergung des verunglückten Fahrzeugs war kompliziert und hat rund sechs Stunden gedauert», sagte ein Sprecher der Leitstelle der Polizei in Brandenburg.

Warum der 55-jährige Fahrer zwischen den Anschlussstellen Hohenschönhausen und Marzahn in Richtung Frankfurt (Oder) die Kontrolle über seinen Lkw verloren hatte, stand zunächst nicht fest. Während die Rettungskräfte das auf der Seite liegende Fahrzeug bargen, kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 07:10 Uhr

Quelle: dpa

