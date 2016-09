Lkw kippt über Mittelleitplanke: Fahrer verletzt

Auf der Autobahn 10 am Stadtrand von Berlin ist ein Lkw über die Mittelleitplanke gekippt. Der Fahrer sei bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin - wie schwer, stand demnach zunächst nicht fest. Der Mann war mit seinem Laster aus ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Hohenschönhausen und Marzahn in Richtung Frankfurt (Oder) gegen die Leitplanke geprallt und dann darüber gekippt. Der Lkw kam auf der Seite zum Liegen. In beiden Fahrtrichtungen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 06:00 Uhr

Quelle: dpa

