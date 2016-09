Erste Sondierungsgespräche der SPD mit CDU und Linker

Drei Tage nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl beginnen heute die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Koalition. Die Wahlsiegerin SPD hat zuerst ihren bisherigen Regierungspartner, die CDU, als zweitstärkste Kraft ins Rote Rathaus eingeladen. Eine Neuauflage von Rot-Schwarz hätte jedoch keine Mehrheit. Außerdem hatte der Regierende Bürgermeister und SPD-Chef Michael Müller bereits vor der Wahl ein Bündnis mit den Grünen und der Linken favorisiert.

Nach dem Treffen mit der CDU steht am Mittwoch eine Sondierungsrunde zwischen SPD und Linker an, die bei der Wahl auf dem dritten Platz gelandet war. Am Donnerstag und Freitag folgen dann Gespräche mit den Grünen und der FDP. Das neu gewählte Berliner Abgeordnetenhaus tritt voraussichtlich am 27. Oktober zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am 30. Oktober läuft die entsprechende Frist dafür ab.