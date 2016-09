dpa

Castorfs Volksbühne startet in letzte Spielzeit

Die Abschieds-Spielzeit von Intendant Frank Castorf an der Berliner Volksbühne startet mit alten Bekannten. Heute geht die Saison mit der Uraufführung des neuen Stücks von Christoph Marthaler los. Der Schweizer Regisseur und seine Bühnenbildnerin Anna Viebrock - die vor 23 Jahren in Castorfs Anfangsjahren zum ersten Mal an die Volksbühne kamen und Publikum wie Kritik begeisterten - zeigen das als Happening angekündigte Stück «Bekannte Gefühle, gemischte Gesichter». Schauspieler wie Olivia Grigolli, Irm Hermann, Ueli Jäggi, Jürg Kienberger und Sophie Rois werden auf der Bühne stehen.

Castorf legt nach 25 Jahren im Sommer 2017 sein Amt als Volksbühnen-Intendant nieder. Sein - umstrittener - Nachfolger ist der belgische Museums-Experte Chris Dercon.

