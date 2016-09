Zwei Strafgefangene entkommen bei Aufenthalt am Gericht

Zwei Strafgefangene sind bei einem Aufenthalt am Kriminalgericht in Berlin-Moabit aus einer sogenannten Vorführzelle geflohen. Die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer hatten unabhängig voneinander bei Strafvollstreckungskammern Termine wegen einer möglichen vorzeitigen Entlassung, wie die Sprecherin der Strafgerichte, Lisa Jani, am Dienstag sagte.

Die Männer seien unter noch ungeklärten Umständen kurz nach 13.00 Uhr aus dem abschließbaren Raum entkommen. Einer der Häftlinge war zu dem Zeitpunkt bereits angehört worden, dem anderen hätte dies noch bevorgestanden. Der 39-Jährige war wegen Körperverletzung verurteilt, der 33-Jährige sitzt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Laut Jani wird nicht ausgeschlossen, dass sich die Männer noch im Gerichtsgebäude aufhalten.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. September 2016 17:30 Uhr

Quelle: dpa

