Einer von zwei geflohenen Häftlingen ist gefasst

Einer von zwei aus einer Gerichtszelle in Moabit entkommenen Strafgefangenen ist gefasst worden. Polizisten hätten den 39-Jährigen gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend in der Lily-Braun-Straße im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf festgenommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Sie hätten ihn auf offener Straße erkannt, hieß es.

Der zweite entkommene Häftling, ein 33-Jähriger, ist weiter auf freiem Fuß. Beide waren am frühen Nachmittag aus einer Zelle im Gericht in Moabit entkommen. Sie hatten unabhängig voneinander bei Strafvollstreckungskammern Termine wegen einer möglichen vorzeitigen Entlassung.

Der wieder aufgegriffene 39-Jährige war wegen Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden, der noch flüchtige 33-Jährige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung gehe von ihm nicht aus, sagte der Polizeisprecher.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. September 2016 06:00 Uhr

Quelle: dpa

