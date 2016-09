Müller: Täglich kommen 20 bis 30 Flüchtlinge

Die Lage bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin hat sich nach Darstellung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) deutlich entspannt. «Es ist nach wie vor so, dass 20 bis 30 Flüchtlinge pro Tag in unsere Stadt kommen», sagte Müller am Dienstag. Viele könnten aber die großen Unterkünfte verlassen. Daher müssten netto weniger Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Das schaffe Luft, die nächsten Unterbringungsmöglichkeiten zu organisieren.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. September 2016 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen