Dardai will von «Bayern-Jäger» nichts wissen

Als Spieler war Pal Dardai am bisher letzten Punktgewinn von Hertha beim FC Bayern beteiligt - als Trainer möchte er das Kunststück gern wiederholen. Allerdings sieht er nur eine «Minimalchance», obwohl sein Team in der Tabelle als Zweiter Bayern-Jäger Nummer eins ist.

Berlin (dpa) - Diese Frage hatte Pal Dardai schon befürchtet. Hertha als Bayern-Jäger? «Jetzt geht das schon los», bemerkte der Berliner Trainer und schüttelte kurz den Kopf. «Wir folgen den Bayern natürlich, wir stehen hinter ihnen in der Tabelle. Deshalb kann man das Wort verwenden», sagte Dardai zwar. «Aber bitteschön: Lassen wir das!» Zum Branchenführer wollte sich der Ungar vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga Zweiter beim Ersten am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) am liebsten gar nicht äußern: «Wir sind vom Niveau nicht mit Bayern München zu vergleichen.»

Aktuelle ärgern aber möchte Dardais Überraschungsteam nach drei Siegen die Bayern schon. Nie zuvor war die «alte Dame» in der Beletage des deutschen Fußballs so gut in eine Saison gestartet wie dieses Jahr. «So wie wir agieren, sehe ich eine Minimalchance, dass wir so ein Spiel abliefern, dass wir ungeschlagen bleiben», sagte Dardai mit Blick auf das 63. Duell (neun Berliner Siege stehen 37 Niederlagen gegenüber) mit dem Rekordmeister und scherzte: «Wir haben einen Plan mit unserem Busfahrer: Er parkt vor unserem Tor, so dass unser schönes Logo zu sehen ist und wir keine Tore kassieren können.»

Der letzte Punktgewinn der Berliner in München liegt bereits zwölf Jahre zurück (1:1), Dardai war als Spieler dabei. «Gegen Bayern reicht es nicht, gut zu spielen. Du musst effektiv sein, mit 0:0 kommst du nicht nach Hause. Du musst einen guten Tag haben, Bayern einen schlechten», sagte jetzt der Trainer Dardai. Der letzte von insgesamt nur zwei Auswärtssiegen gegen die Bayern gelang Hertha im Oktober 1977. Damals spielten auf der einen Seite noch Gerd Müller, Uli Hoeneß und Karl-Heinz-Rummenigge - auf der anderen die Hertha-Legenden Hanne Weiner, Karl-Heinz Granitza und «Ete» Beer.

Die Verletzung des aktuell vielleicht wichtigsten Hertha-Spielers Vladimir Darida (Außenbandriss im linken Fuß) mindert die Außenseiter-Chance der Berliner noch mehr. Zudem ist Neuzugang Ondrej Duda (Knochenödem) noch länger im Krankenstand. Und auch Verteidiger John Anthony Brooks (Adduktoren) fehlt in München. Jammern aber will Dardai über die Personalsorgen nicht: «Ich bin optimistisch, wir haben viele schnelle Spieler. Da machen wir mehr mit Umschaltspiel.»

Der Schweizer Valentin Stocker, beim jüngsten Heim-2:0 gegen Schalke eingewechselt und gleich Torschütze, wird Darida wohl in der Mittelfeld-Zentrale ersetzten. Salomon Kalou fällt als Alternative aus. Der Stürmer von der Elfenbeinküste laboriert an Rückenproblemen, teilte Hertha am Dienstag mit. «Stocki hat richtig gut gespielt als Zehner», sagte Dardai. Der Ex-Münchner Mitchell Weiser wollte noch ein Video seines Tores gegen die Knappen zu seinen ehemaligen Mitspielern schicken samt der Ankündigung: «Wir werden versuchen, bei euch was mitzunehmen.»

