Berliner SPD beginnt am Mittwoch Sondierungsgespräche

Drei Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wird die Berliner SPD am Mittwoch mit ihrem bisherigen Koalitionspartner CDU die ersten Sondierungsgespräche führen. Berlins Regierender Bürgermeister und SPD-Chef Michael Müller (SPD) habe die CDU für 11.00 Uhr ins Rote Rathaus geladen, wie die CDU am Dienstag bestätigte. Die SPD hatte die Wahl am Sonntag gewonnen. Mit 21,6 Prozent erzielten die Sozialdemokraten ihr bisher schlechtestes Ergebnis seit 1946. Sie rutschten von 28,3 Prozent (2011) um 6,7 Punkte ab.

Müller hatte bereits vor der Wahl angekündigt, er sehe keine inhaltliche Basis für eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition. Zweierkoalitionen sind nach dem Berliner Ergebnis ausgeschlossen. Am realistischsten gilt ein rot-rot-grünes Bündnis.

