Ausschreibung von Gutachten zu Pastlingsee noch im Herbst

Noch in diesem Herbst soll ein Gutachten ausgeschrieben werden, das den Wasserverlust im Pastlingsee untersucht. Das teilte das Landesumweltamt am Dienstag auf Anfrage mit. Der Badesee in Südbrandenburg, der in einem Naturschutzgebiet liegt, verliert seit Jahren aus ungeklärter Ursache Wasser. Mit einem Vertragsabschluss werde im Januar gerechnet, Ergebnisse könnte es dann im ersten Halbjahr 2017 geben.

Im Sommer 2015 hatte sich die Lage wegen der hohen Temperaturen zugespitzt: Es gab ein großes Fischsterben. Seit Herbst 2015 wird dem See Grundwasser zugeleitet, um den Wasserstand zu stabilisieren. Ein Fischsterben gab es dieses Jahr nicht.

In den nächsten Wochen wird der Pastlingsee in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) den Angaben des Landesumweltamtes zufolge vermessen, um die Seefläche und das -volumen zu bestimmen. Die Daten sollen helfen, Berechnungen zur Verdunstung und Versickerung erstellen zu können.

