Kabinett berät über Hilfen bei Altanschließer-Beiträgen

Brandenburgs Landesregierung berät heute über die Beteiligung des Landes an den Rückzahlungen der Beiträge für alte Kanalanschlüsse. Wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) vor kurzem ankündigte, will die rot-rote Koalition entscheiden, unter welchen Bedingungen sie Kommunen dabei unterstützt, den Bürgern unrechtmäßig erhobene Anschlussbeiträge zurückzuerstatten. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts werden Rückzahlungen in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro fällig.

Sollten im Sinne des Rechtsfriedens auch bestandskräftige Bescheide zurückgezahlt werden, kämen weitere 400 Millionen Euro hinzu. Das könnte einige Kommunen in eine finanzielle Schieflage bringen. Bestandskräftig wurden die Bescheide, wenn Bürger ohne Widerspruch gezahlt hatten.

Nach einer Konferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern hatte Innenminister Schröter erklärt, dass es auf keinen Fall pauschale Hilfen des Landes geben werde, sondern dass jeder Einzelfall zu prüfen sei. Ihm zufolge sind landesweit gut 20 der rund 100 Wasserzweckverbände im Land von den Rückzahlungen betroffen.

