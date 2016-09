Appell an sorbische Jugendliche

Staatsanwaltschaft und das für Extremismus zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) in Sachsen appellieren an sorbische Jugendliche, politisch motivierte Straftaten anzuzeigen. «Wir gehen jeder Straftat nach, nur so haben wir auch die Chance, die Täter zu finden», sagte Kriminaldirektor Dirk Münster vom OAZ bei einem Forum am Montag in Nucknitz (Kreis Bautzen). Hintergrund der Veranstaltung waren Übergriffe von Rechtsextremen auf sorbische Jugendliche vor zwei Jahren. Der Linke-Landtagsabgeordnete Heiko Kosel sagte, viele Jugendliche hätten Angst, Übergriffe von Rechten anzuzeigen. «Diese Hemmung müssen wir ihnen nehmen.»

Durch einen Leserbrief in der sorbischen Tageszeitung waren seinerzeit erst die Ermittlungen in Gang gekommen. Ein Verfahren wegen Körperverletzung wurde inzwischen wegen fehlender Beweise eingestellt. Ein weiteres Verfahren gegen drei Beschuldigte wurde ebenfalls zu den Akten gelegt, weil Aussage gegen Aussage stand. Wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole wurde ein Strafbefehl beantragt.

