Müller: Sondierungsgespräche ab Mitte der Woche

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) will bereits am Mittwoch oder Donnerstag mit Sondierungsgesprächen nach der Abgeordnetenhauswahl beginnen. Eingeladen werde zuerst die CDU, sagte der 51-Jährige am Montag nach einer Sitzung des Landesvorstands. Das sei nicht als Koalitionspräferenz zu verstehen, sondern richte sich nach Stärke der Parteien bei der Wahl. Er gehe weiter davon aus, dass es mit Linken und Grünen sehr viele Gemeinsamkeiten für ein rot-rot-grünes Bündnis geben werde. Eine Zusammenarbeit mit CDU und FDP schloss Müller aber nicht aus.

Bei vielen aktiven Wahlkämpfern und Kandidaten gebe es nach dem historisch schlechten Ergebnis von nur 21,6 Prozent große Enttäuschung, sagte der Regierende Bürgermeister. Das Wahldebakel soll nun mit externen Experten aufgearbeitet werden. Klar sei geworden, dass sich die SPD stärker als bisher der Frage des sozialen Ausgleichs widmen müsse.

