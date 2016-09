Kramp-Karrenbauer fordert klares Signal von Merkel

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat von Angela Merkel deutliche Signale bezüglich einer erneuten Kanzlerkandidatur gefordert. «Unser Personal und unsere Kernbotschaften sollten schon vor dem Wahljahr 2017 klar sein», sagte Kramp-Karrenbauer der «Saarbrücker Zeitung» (Dienstag). Das Saarland ist das nächste Bundesland, in dem Landtagswahlen anstehen. Für den Urnengang im März 2017 wurde Kramp-Karrenbauer am Wochenende von ihrer Partei als Spitzenkandidatin nominiert.

Als Grund für die Wahlniederlagen der CDU in Berlin und zuvor in Mecklenburg-Vorpommern nannte Kram-Karrenbauer fehlende Geschlossenheit. De facto habe die Union schon bei ihrem Parteitag in Karlsruhe erklärt, dass sich ein so großer Flüchtlingsstrom wie 2015 nicht wiederholen dürfe. «Und das setzen wir seitdem auch um.» Doch komme dies bei vielen Wählern nicht an, «weil sie vor allen Dingen die Meinungsunterschiede zwischen CDU und CSU wahrnehmen». Wenn die Union nach außen hin offensiver und geschlossen auftrete, gebe es gute Chancen, den Trend auch wieder zu brechen, sagte sie.