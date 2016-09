Nach Angriff auf Ex-Freundin kein Haftbefehl erlassen

Nach einem Würge-Angriff auf eine 16-Jährige in Eberswalde (Barnim) ist kein Haftbefehl gegen den tatverdächtigen Ex-Freund erlassen worden. Der 18-Jährige befinde sich in einem Krankenhaus, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag mit. Es sei kein Haftbefehl beantragt worden, es werde aber weiter wegen versuchten Totschlags ermittelt. Nähere Details wollte die Behörde nicht bekanntgeben. Unklar ist, ob sich der 18-Jährige zu den Vorwürfen geäußert hat.

Der Angriff hatte sich am Wochenende in einer Wohnung ereignet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der junge Mann nicht hinnehmen wollte, dass sich die Jugendliche Tage zuvor von ihm getrennt hatte. Er habe sie deshalb gewürgt. Als die Mutter des Tatverdächtigen hinzugekommen sei, hatte er von dem Opfer bereits abgelassen. Später habe er versucht sich selbst umzubringen, seine Mutter sei aber eingeschritten.

Wegen seiner Verletzungen wurde der 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Seine Ex-Freundin sei mittlerweile aus der Klinik wieder entlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 17:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen