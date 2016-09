dpa

Gasleck in Mahlsdorf: Verdacht der Manipulation

Nach dem Austritt von Flüssiggas aus einem Gebäude in Berlin-Mahlsdorf ermittelt die Polizei. Es bestehe der Verdacht, dass jemand die Anlage manipuliert haben könnte, sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am Vormittag hatten Zeugen den Gasgeruch bemerkt. Die Feuerwehr drehte den Hahn des Tanks im Nachbargebäude eines Supermarktes ab. Zwischenzeitlich musste das Geschäft evakuiert werden. Aus Sicherheitsgründen gab es auch eine Straßensperrung. Verletzt wurde niemand.

Quelle: dpa

