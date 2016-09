Grenzenlose Rabatte für Ehrenamtliche

Ehrenamtler aus Brandenburg und Berlin können mit ihrer Rabattkarte ab sofort Vergünstigungen in beiden Ländern nutzen. Dies gab Staatskanzleichef Thomas Kralinski am Montag in einer Videobotschaft bekannt. So bekommen Ehrenamtliche aus Brandenburg etwa Ermäßigungen in Berliner Museen oder bei Fußballspielen von Hertha BSC und Berliner können günstiger die preußischen Schlösser oder den Filmpark Babelsberg besuchen.

Nach Angaben der Brandenburger Staatskanzlei haben 7500 Berliner und 1400 Brandenburger eine Ehrenamtskarte. Damit konnten sie bislang nur Vergünstigungen im eigenen Land nutzen. Die Karte wird an Menschen vergeben, die sich lange mindestens 120 Stunden pro Jahr ehrenamtlich einsetzen. Dies reicht von sozialen Tätigkeiten über Engagement in der Kultur, im Sport, in der Arbeit mit Flüchtlingen oder bei Rettungsdiensten.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 16:30 Uhr

Quelle: dpa

