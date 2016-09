dpa

Union-Profi Schönheim kann in Würzburg spielen

Union-Profi Schönheim hat sich trotz Gelb-Roter Karte bei 1860 München Grünes Licht für den Einsatz am Mittwoch in Würzburg erkämpft. Der DFB gab am Montag dem Einspruch des Verteidigers statt.

Berlin (dpa) – Fabian Schönheim darf am Mittwoch im Spiel des 1. FC Union Berlin in der 2. Fußball-Bundesliga bei den Würzburger Kickers trotz einer Gelb-Roten Karte spielen. Da der Innenverteidiger am Freitag im Match bei 1860 München (2:1) bei der ersten Gelben Karte für ein angebliches Handspiel von Schiedsrichter Florian Heft mit Mitspieler Collin Quaner verwechselt worden war, hatte der Union-Profi beim DFB Einspruch eingelegt.

Der DFB gab dem Einspruch umgehend statt. «Damit wird die damit verbundene Sperre aufgehoben, während die in der 53. Minute des Spiels wegen eines Foulspiels erhaltene zweite Gelbe Karte Gültigkeit behält», teilte der DFB auf seiner Internetseite mit. Nach Paragraf 11 Nr. 3 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB sei ein Einspruch gegen eine Gelb-Rote Karte zulässig, wenn wie in diesem Fall ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters nachgewiesen wird. Weder der Verein noch Trainer Jens Keller hatten bisher einen vergleichbaren Fall erlebt.

Im Auswärtsspiel in Würzburg kann Union zudem erstmals auf die Dienste von Neuzugang Simon Hedlund zurückgreifen. Der schwedische Offensivmann gehört erstmals zum Union-Kader. «Er hatte Anpassungsprobleme beim Training, die zu muskulären Problemen führten. Er ist in der letzten Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen. So wie es aussieht, wird er mit nach Würzburg fahren», sagte Trainer Jens Keller.

Sportlich ist der Respekt vor dem starken Aufsteiger, der auf Rang zwei steht, groß. Allerdings bauen die seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Berliner auf ihre eigenen Stärken. «Wenn man als Aufsteiger mit zehn Punkten oben steht, ist das eine Überraschung. Von den Einzelspielern sind bei den Würzburgern jetzt nicht so viele bekannt», sagte Keller. «Aber sie funktionieren als Team. Wir fahren jedoch nach Würzburg, um zu punkten.»

