Mann greift Mutter an und trifft Sohn

Weil er mit den Erziehungsmethoden einer Mutter nicht einverstanden war, schlug ein 20-Jähriger am Berliner Ostbahnhof zu. Mit seiner Faust traf er am Sonntag allerdings nicht die Frau, sondern deren 14-jährigen Sohn, der sich schützend vor seine Mutter stellte. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag berichtete, hatte sich der Mann zuvor bei der Frau darüber beschwert, dass sie ihre Kinder auf dem Bahnsteig umherlaufen ließ. Ein Zeuge griff ein und hielt den Mann fest, bis die Bundespolizei eintraf. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Am Wochenende gab es verschiedene weitere Gewalttaten, bei denen die Bundespolizei eingreifen musste. Ebenfalls am Sonntagvormittag schlug ein 31-Jähriger unvermittelt in einer S-Bahn der Linie S 7 einer jungen Frau ins Gesicht. Ihr Kopf wurde gegen eine Fensterscheibe geschleudert. Beamte nahmen den Täter am nächsten Bahnhof fest. Der Mann ist polizeibekannt. In der Nacht zum Samstag griffen zudem zwei 18- und 19-Jährige einen jungen Mann und dessen Freunde in der Nähe des S-Bahnhofes Schlachtensee mit Feuerlöschern an. Gegen die Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.