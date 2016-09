dpa

«Here I stand»: Lutherausstellungen in den USA

Zum Auftakt des Lutherjahrs 2017 will Deutschland den Reformator in den USA vorstellen. In New York, Atlanta und Minneapolis sind von Oktober an drei Ausstellungen geplant, die Einblick in das Leben und Wirken Martin Luthers geben. Vier Institutionen aus Deutschland stellen dafür ihre wichtigsten Exponate zur Verfügung, wie die Veranstalter am Montag in Berlin mitteilten. Die meisten Leihgaben hätten Deutschland bisher noch nie verlassen.

Die Schirmherrschaft hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) übernommen. Beteiligt sind unter der Federführung des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle das Deutsche Historische Museum in Berlin, die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt und die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha.

