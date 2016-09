Hund beißt Frau ins Gesicht: Halterin flüchtet

Beim Gassigehen mit ihrem Hund ist eine Frau in Herzberg (Elbe-Elster) von einem fremden Boxermischling angegriffen und verletzt worden. Der Hund biss sie in Hände und Gesicht, als sie ihren noch sehr jungen Schäferhund auf den Arm nahm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nach dem Angriff flüchtete die Besitzerin des Boxermischlings zunächst, konnte den Angaben zufolge später aber identifiziert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 15:00 Uhr

Quelle: dpa

