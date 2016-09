Totes Baby in Lichtenberg: 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Berlin (dpa/bb) - Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer Babyleiche in Berlin-Lichtenberg liegen der Kriminalpolizei 23 Hinweise von Zeugen vor. Eine heiße Spur zur Mutter des Kindes befindet sich laut Polizei nicht darunter. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt, wie die Behörden am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben.

Das neugeborene Mädchen war am 8. März gegen 14.40 Uhr nackt in Handtücher gewickelt in einem Müllsack in einer Parkanlage entdeckt worden. Laut Obduktion kam es lebend zur Welt, wurde aber nicht fachgerecht entbunden und starb. Es wurden DNA-Proben von mehr als 300 Frauen in einer Asylbewerberunterkunft nahe dem Fundort genommen. Aus diesen Untersuchungen haben sich laut Ermittler keine Hinweise ergeben.

