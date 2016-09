dpa

Energie eingespart: Prenzlau mit Effizienzpreis geehrt

Ein Heizsystem, das misst, wenn Schüler den Klassenraum verlassen: Für ein energiesparendes Konzept an einer Schule ist die Stadt Prenzlau (Uckermark) geehrt worden. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium vergab am Montag in Cottbus erstmals einen Energieeffizienzpreis. Es geht um Projekte, die Vorbildcharakter für andere Kommunen oder Firmen haben können. An der Schule können der Jury zufolge durch die Heizungssteuerung jährlich gut 20 Prozent Wärme eingespart werden. Das System misst, wenn Räume genutzt werden und passt daran den Wärmeausstoß an.

Um die Auszeichnung konnten sich auch Betriebe bewerben, insgesamt gab es drei Preisträger. Neben Prenzlau wurde eine Strausberger Firma (Märkisch-Oderland) ausgezeichnet, die eine Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung einsetzt. Einen Sonderpreis erhielt zudem das uckermärkische Dorf Nechlin für die Erzeugung von Wind- und Sonnenenergie. Aus den verkauften Überschüssen der Energiemengen wurde wieder ins Dorf investiert: Zum Beispiel entstanden laut Jury ein Pavillon auf dem Dorfplatz und ein neues Feuerwehrgebäude. Die Preise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 14:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen