Die Grünen und die AfD: Inhaltlich stellen

Die Gretchenfrage in Berlin nach der Wahl lautet: Wie gehen die anderen Parteien mit künftigen AfD-Mandatsträgern im Abgeordnetenhaus und in den Bezirken um. Die Berliner Grünen sagten am Montag, mit Geschäftsordnungstricksereien ließe sich die AfD nicht aus den Bezirksämtern heraushalten. «Mit Tricksereien, das ist schwierig», sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. «Die AfD muss man kommunalpolitisch stellen.» Kapek reagierte auf Überlegungen einzelner Politiker, AfD-Stadträte trotz ihres Anspruchs auf einen Stadtratsposten in den Bezirksparlamenten nicht zu wählen. Rein rechnerisch müssen sieben dieser Stellen an die AfD vergeben werden.

Der Grünen-Vorsitzende Daniel Wesener verwies auf die Spielregeln in einer parlamentarischen Demokratie. «Das wird das erste Mal in der neuen Legislatur sein, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sein Versprechen nicht halten kann: Keine Zusammenarbeit mit der AfD», sagte Wesener. Bezirksämter - die Kommunalregierungen in den zwölf Bezirken - seien Kollegialorgane. Sie seien erst handlungsfähig, wenn mindestens drei der vier Stadträte gewählt seien.

Sollte die AfD in einem Bezirk dank ihres Wahlergebnisses sogar Anspruch auf 2 Stadträte haben, werde man damit umgehen müssen, betonte der Grüne. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir fünf Jahre lang ohne ein Bezirksamt in einem Bezirk leben könnten.»

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 14:30 Uhr

Quelle: dpa

