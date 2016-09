dpa

Wasserschloss Großkmehlen erhält weitere Fördergelder

Das Wasserschloss Großkmehlen (Oberspreewald-Lausitz) wird bis 2018 weiter saniert. Für verschiedene Baumaßnahmen erhält die Deutsche Stiftung Denkmalschutz rund 960 000 Euro aus Mitteln des EU-Programms Leader, wie das Brandenburger Umweltministerium am Montag mitteilte. Minister Jörg Vogelsänger (SPD) werde am Mittwoch (09.00 Uhr) in Großkmehlen einen Förderbescheid an die Stiftung übergeben. Damit werden Umbauten im Umfang von rund 1,1 Millionen Euro unterstützt.

Das Mitte des 16. Jahrhunderts errichtete dreigeschossige Schloss gehörte bis nach dem Zweiten Weltkrieg der fürstlichen Familie Lynar. Nach der Enteignung in der DDR diente das Bauwerk als Pflege- und Altersheim. Ab 1993 stand es leer, 1997 wurde der Landkreis Eigentümer. Im Jahr 2000 übernahm es die Brandenburgische Schlösser GmbH, deren Hauptgesellschafter die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist.

Bislang flossen rund zwölf Millionen Euro in die Sanierung des Baudenkmals; davon stammen fünf Millionen Euro aus dem Programm Leader.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen