Gasaustritt in Mahlsdorf unter Kontrolle

Die Feuerwehr hat das Gasleck in Berlin-Mahlsdorf unter Kontrolle. «Wir konnten den Hahn abdrehen, der Tank ist nun dicht», sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nun müsse noch der Keller des Gebäudes kontrolliert werden, wo sich vermutlich Flüssiggas angesammelt habe. Die zwischenzeitlich für etwa 30 Minuten gesperrte Hönower Straße sei wieder freigegeben worden. Er rechne damit, dass auch der benachbarte Supermarkt am Montag wieder öffnen könne.

Am Vormittag war aus einem Nebengebäude eines Supermarktes Gas ausgetreten. Mit einem Ventilator hatte die Feuerwehr das Gas verwirbelt, damit die Einsatzkräfte das Gebäude betreten und den Gashahn schließen konnten.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 14:10 Uhr

Quelle: dpa

