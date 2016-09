«Kleine, fleißige» Hertha ohne Darida zum FC Bayern

Hertha BSC steht punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze - und fährt nun zum Spitzenspiel nach München. Die Berliner haben Mut und zugleich Realismus im Gepäck. Auch wenn Spielmacher Darida ersetzt werden muss und auch Neuzugang Duda lange Zeit ausfällt.

Berlin (dpa) - Voller Vorfreude und Selbstvertrauen, aber ohne Spielmacher Vladimir Darida fährt Hertha BSC zum Top-Match des vierten Spieltages der Fußball-Bundesliga zum FC Bayern München. Der Tscheche erlitt beim 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk, musste am Montag operiert werden und fällt mehrere Wochen aus. Trainer Pal Dardai bleibt trotz des herben Verlustes optimistisch. «Wir haben mehrere Optionen. Aber Valentin Stocker hat richtig gut gespielt. Er hat eine gute Schuss-Technik. Auch Kalou kann als Zehner spielen», meinte der Ungar.

Nach dem ausgebauten Rekordstart mit nun drei Siegen tritt die Hertha am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) als Tabellen-Zweiter beim punktgleichen Rekordmeister an. Vom Wort Bayern-Jäger möchte Dardai aber nichts hören. «Bitte langsam damit», bat der Coach am Montag, «wir können uns nicht mit den Bayern vergleichen.»