Herthas Darida fällt im Topspiel beim FC Bayern aus

Spielmacher Vladimir Darida hat sich beim Sieg gegen Schalke 04 einen Außenbandriss am Fuß zugezogen und wird Fußball-Bundesligisten Hertha BSC mehrere Wochen fehlen. Trainer Pal Dardai gab in Berlin bekannt, dass sich der Tscheche schon am Montag einer Operation unterziehen musste.

Wer für Darida am Mittwoch (20.00 Uhr) im Duell der beiden noch verlustpunktfreien Bundesliga-Teams beim FC Bayern München zum Einsatz kommt, ließ Dardai zunächst offen. «Wir haben mehrere Optionen. Aber Valentin Stocker hat richtig gut gespielt. Er hat eine gute Schusstechnik. Auch Kalou kann als Zehner spielen», sagte er.

