Grüne: Bereit für Neuanfang mit Rot-Rot-Grün

Die Berliner Grünen stehen auf keinen Fall für eine Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen in der Hauptstadt bereit. «Wir haben vor der Wahl gesagt, wir verhelfen dieser Berliner CDU nicht in den Senat und dabei bleibt es», sagte Grünen-Chef Daniel Wesener am Montag nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Die Grünen seien bereit für einen Neuanfang in Berlin, wenn dieser tatsächlich ein Neuanfang sei, ergänzte seine Co-Vorsitzende Bettina Jarasch. «Wir sind nicht bereit für ein Weiter-so im alten Stil», betonte Jarasch. Die Grünen seien bereit für Sondierungsgespräche. Bisher sei aber noch keine Einladung von der SPD gekommen.

Letzte Änderung: Montag, 19. September 2016 14:10 Uhr

