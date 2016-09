dpa

Müller: «Dreierkoalition wird überhaupt nicht leichter»

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) blickt verhalten auf eine mögliche Dreierkoalition in der Hauptstadt. «Das wird überhaupt nicht leichter, ganz im Gegenteil», sagte er am Montag im Inforadio des rbb auf die Frage, ob das Regieren nun einfacher werde als in der Zweierkoalition mit der CDU. Es sei immer leichter, sich mit einem Partner abzustimmen als mit zwei, erklärte der Spitzenkandidat der SPD, die mit 21,6 Prozent trotz massiver Verluste stärkste Kraft wurde. «Es wird vom ersten Tag an in einer Dreierkoalition einen deutlich größeren Kommunikations- und Abstimmungsbedarf geben», sagte der 51-Jährige. In Berlin zeichnet sich das bundesweit erste rot-rot-grüne Bündnis unter Führung der SPD ab.

