Von 50,7 bis 81,8 Prozent - große Spanne bei Wahlbeteiligung

Die eifrigsten Wähler Berlins leben im Nordwesten der Stadt. Mit 81,8 Prozent verzeichnete der Wahlkreis Reinickendorf 6 (Hermsdorf/Frohnau) am Sonntag die höchste Wahlbeteiligung. Werte von nahezu 80 Prozent gab es in Zehlendorf im Südwesten der Stadt und in Kaulsdorf/Mahlsdorf im Osten. Die Direktmandate holten jeweils Kandidaten der CDU, darunter Sozialsenator Mario Czaja, der im Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 5 siegte.

Berlinweites Schlusslicht war nach Angaben der Landeswahlleiterin der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 am östlichen Stadtrand, wo mit 50,7 Prozent nur rund jeder zweite Wahlberechtigte zur Wahl ging und wo die AfD das Direktmandat holte. Nur wenig höher war die Beteiligung in Gesundbrunnen mit 52,6 Prozent, wo der bisherige Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) siegte.

Verglichen mit der letzten Berlin-Wahl vor fünf Jahren war die stadtweite Wahlbeteiligung am Sonntag deutlich gestiegen. Durchschnittlich gingen etwa zwei Drittel aller Berechtigten zur Wahl. Teilweise standen sie bis zu 20 lang Minuten an. Wahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach zeigte sich erfreut über den Andrang: «Das ist gelebte Demokratie.»

